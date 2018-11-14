Brent торгуется по $66,3 за баррель Рост почти на 2%

Нефть эталонной марки Brent торгуется у отметки $66,3 за баррель по фиксингу на 20:40 по московскому времени. Об этом в среду свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Пиковой отметки $67,59 стоимость барреля достигла в 17:07 по московскому времени. С начала торгов рост котировок достиг почти 2%, затем снова снизился на 0,7%.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, достигнув отметки $65 за баррель, цены на нефть начнут резко снижаться до $60. Хотя предпосылок к такой волне снижения осталось мало. Стабилизация цен на нефть даст возможность российскому рынку «почувствовать себя чуть лучше других». Особенно после информации в СМИ о том, что Конгресс США отложит введение нового пакета санкций на 2019 год.