Все новости

14.11.18 / 20:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Brent торгуется по $66,3 за баррель

Рост почти на 2%

Нефть эталонной марки Brent торгуется у отметки $66,3 за баррель по фиксингу на 20:40 по московскому времени. Об этом в среду свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Пиковой отметки $67,59 стоимость барреля достигла в 17:07 по московскому времени. С начала торгов рост котировок достиг почти 2%, затем снова снизился на 0,7%.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, достигнув отметки $65 за баррель, цены на нефть начнут резко снижаться до $60. Хотя предпосылок к такой волне снижения осталось мало. Стабилизация цен на нефть даст возможность российскому рынку «почувствовать себя чуть лучше других». Особенно после информации в СМИ о том, что Конгресс США отложит введение нового пакета санкций на 2019 год.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,142 seconds.