Метрополитен рассказал о самом «ленинском» месте в Петербурге У памятника Ленину на площади Ленина

Петербургский метрополитен рассказал о самом «ленинском» месте в городе. Это произошло в среду.

В пресс-службе уточнили, что в 1955 году тогда еще Ленинградский метрополитен получил имя Владимира Ильича Ленина, а в 1958 году была открыта станция метро «Площадь Ленина». Кроме того, в 1971 году метрополитен был награжден орденом Ленина.

Таким образом, самое «ленинское» место образовалось у памятника Ленину на площади Ленина. Площадь — у станции метро «Площадь Ленина» Ленинградского метрополитена им. В. И. Ленина, который к тому же имеет Орден Ленина.

Ранее в метро Петербурга рассказали, как контролируют движение поездов. Интенсивность движения меняется в разное время и на разных линиях метро. График контролируется с помощью центрального диспетчерского пункта и системы светофоров и сигнализаций.