Акционеры «Мегафона» утвердили Вермишяна гендиректором компании Он сменил Сергея Солдатенкова

Акционеры «Мегафона» утвердили Геворка Вермишяна на должность генерального директора компании. Заседание внеочередного собрания прошло в среду.

Как сообщает пресс-служба оператора, с Вермишяном заключен контракт на три года. Он «продолжит работать в соответствии с принципами, заложенными в цифровой стратегии компании», отметили в компании.

О том, что в «Мегафоне» сменится гендиректор, стало известно в начале октября. Сообщалось, что занимавший эту должность Сергей Солдатенков покидает компанию ранее срока истечения контракта. Совет директоров предложил на его место Геворка Вермишяна. До этого Вермишян занимал кресло исполнительного директора «Мегафона».