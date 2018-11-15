УФАС признала обоснованной жалобу на аукцион по украшению Александровского сада При этом заявитель на рассмотрение жалоб не явился

Комиссия Петербургского управления Федеральной антимонопольной службой признала обоснованной жалобу на аукцион по новогоднему украшению Александровского сада. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе УФАС.

Комиссия УФАС по Петербургу рассмотрела три жалобы компании «Иллюминация» на «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРПО). По версии «Иллюминации», ГЦРПО незаконно отклонил заявку компании на конкурс по украшению Александровского сада, Вознесенского и Большого проспектов П.С. и на украшение города искусственными елями. При этом жалобы на украшение Вознесенского, Большого проспектов П.С. и города искусственными елями признаны обоснованными лишь частично.

Согласно жалобе, инструкцию по заполнению заявок заказчик составил со стилистическими ошибками, что вводило в заблуждение подрядчиков, участвующих в конкурсе. «Иллюминация» утверждает, что в тексте инструкции нарушены требования ясности и точности.

УФАС согласилась с этим доводом и постановила еще раз провести рассмотрение заявок. При этом ведомство считает, что претензии по другим двум конкурсам, хоть и частично обоснованы, не влияют на процедуру конкурса, поэтому аукцион по ним будет продолжаться.

Отметим, УФАС Петербурга уже рассмотрело несколько жалоб на конкурсы по новогоднему оформлению города. Заявления на украшение Московского проспекта, Ушаковской развязки и Красногвардейского бульвара служба признала необоснованными. При этом другие две жалобы были удовлетворены. Максимальная цена контракта на новогоднее украшение Александровского сада равна 8,1 млн рублей. На украшение Вознесенского и Большого проспектов П.С. предлагается 10,1 млн рублей. Максимальная цена за установку новогодних искусственных четырехметровых елей в Петербурге – 9,7 млн рублей.