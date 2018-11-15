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15.11.18 / 10:30 Новости / Россия и мир

«Группа ГАЗ» не стала раскрывать квартальную отчетность из-за санкций США

В соответствии с постановлением правительства РФ

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ПАО «ГАЗ» Олега Дерипаски отказалась публиковать финансовую отчетность за III квартал из-за санкций США. Об этом стало известно накануне из материалов группы.

В своем заявлении «ГАЗ» ссылается на постановление правительства РФ от 20 января 2018 года №37 в августовской редакции. Документ разрешает компаниям, попавшим в санкционный список Вашингтона, не публиковать отчетность. Такое же послабление получили компании, для которых раскрытие информации грозит попаданием под вторичные ограничительные меры.

Добавим, отчетность за II квартал «ГАЗ» публиковал. Тогда соответствующие поправки еще не вступили в силу.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании, в том числе «ГАЗ», попали в американский SDN-список в начале апреля. Минфин США неоднократно переносил срок, по истечению которого все операции с активами Дерипаски должны быть прекращены. В настоящий момент он установлен на 7 января.

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