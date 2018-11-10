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10.11.18 / 11:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин США снова перенес срок прекращения сотрудничества с компаниями Дерипаски

На 7 января

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Минфин США снова перенес срок прекращения сотрудничества с компаниями российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом американское ведомство сообщило в пятницу.

Срок продлен до 7 января 2019 года. Это относится к компаниям «Русал», En+ и группы «ГАЗ».

Отметим, ранее Минфин США неоднократно переносил этот срок. В октябре ведомство продлило срок до 12 декабря для En+ и «Русала». Затем срок увеличили для группы «ГАЗ». Американские санкции против компаний Дерипаски были введены в апреле текущего года.

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