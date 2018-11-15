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15.11.18 / 15:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Покрас Лампас предложил властям узнавать мнение горожан о закрашивании стрит-арта

И поднимать вопрос в медийном поле

Фото АБН

Российский художник-каллиграф Покрас Лампас предложил властям узнавать мнение горожан, прежде чем закрашивать стрит-арт. Такое заявление он сделал на одной из сессий Международного культурного форума в Петербурге.

Художник считает, что некоторые объекты стрит-арта могут быть важны для жителей городов. По мнению Покраса Лампаса, прежде чем их закрашивать, важно поднимать вопросы в медийном поле и спрашивать аудиторию: «Хотели бы вы, чтобы эта работа была сохранена?».

Художник отметил, что можно легко найти поддержку по сохранению стрит-арта в первозданном виде. «Легко всегда найти поддержку и с точки зрения производителей краски, и с точки зрения каких-то частных фондов, которые могут поддержать работу», — сказал Лампас.

Участвующая в дискуссии заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Татьяна Гук отметила, что для содержания любого объекта стрит-арта потребуется приложить усилия. «И сразу возникает вопрос взаимоотношений: где художник, где куратор, где собственник и где эксплуатирующие службы», – уточнила Гук. Она добавила: «Картина нанесена, а кто ее содержит – не понятно».

Напомним, ранее в Петербурге закрасили несколько разных граффити. В частности, портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. ГАТИ заявило, что граффити нарушает правила благоустройства. Также в текущем году коммунальщики закрашивали портреты знаменитостей на улице Некрасова.

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