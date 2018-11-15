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15.11.18 / 16:06 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Школьников Петербурга кормили фальсифицированными продуктами

В Красносельском районе

В Красносельском районе комбинат, который ранее предоставлял социальное питание школьникам, проиграл в тендере. В конкурсе за право кормить учащихся впервые выиграло ООО «СПб СпецСтрой». После этого в школах был замечен факт поставки фальсифицированных продуктов.

Комбинаты сдают свои позиции

Несмотря на то, что бывшие комбинаты работали в этой области еще со времен СССР, соблюдали все необходимые нормы и законы, имели высококвалифицированных специалистов и нужное оборудование, возникла определенная проблема. Два года назад Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что при проведении тендеров на поставку продукции отсутствовала необходимая конкуренция. В связи с этим были проведены новые конкурсы.

Чиновники провели торги всего лишь за несколько дней до 1 сентября. Также в конкурсной документации в определенных районах было замечено отсутствие таких важных требований, как наличие специалистов-поваров, передавал телеканал НТВ. Вследствие этого конкурсы на весьма крупные суммы были выиграны новыми фирмами, например, компанией «СПб СпецСтрой», которая стала заниматься приготовлением обедов для сорока школ района, а ранее поставляла продукты в больницы и детские сады.

ООО «СПб СпецСтрой», кроме Красносельского района, осуществляет поставки продуктов питания детям Адмиралтейского и Колпинского районов Санкт-Петербурга, а также Всеволожского района Ленинградской области.

Пейте дети молоко – будете болеть?

Ранее городская прокуратура заявила, что в Красносельском районе Петербурга в школах №200 и №252 детей кормили фальсифицированной молочной продукцией.  Специалисты заявили, что учащиеся данных школ не получали нужное количество белков и жиров. В молочной продукции было обнаружено пальмовое масло.

Компанией, которая предоставляла продукты питания в эти школы, оказалась «СПб СпецСтрой». Возбуждено уголовное дело (УК РФ Статья 238, «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что за девять месяцев проверок  молока и молочной продукции в Петербурге обнаружено 6,5% фальсификатов.

Здоровье детей под угрозой?

В Приморском районе активисты Общероссийского народного фронда обнаружили подобную схему в конкурсах на поставку питания в образовательные учреждения.

– Методологическая работа по организации питания в учреждениях, ведомственный контроль над его организацией с применением лабораторно-инструментальных методов контроля качества и безопасности пищевых продуктов, а также повышение квалификации кадров обеспечиваются Управлением социального питания», — рассказала корреспонденту «АиФ-Петербург» начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Наталья Петрова, — На протяжении последнего десятилетия для организации питания в этих учреждениях в установленном порядке осуществлялся конкурсный отбор предприятий питания, при котором победитель выбирался на основе оценки его квалификации. В настоящее время по требованию ФАС России положения о проведении для школ и ПТУ квалификационного отбора исключены».

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