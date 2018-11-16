В центре Петербурга в середине дня отключали свет Электричество уже дали по резервной схеме

В нескольких кварталах в Адмиралтейском районе Петербурга в середине дня отключали свет. Об этом в пятницу сообщили в ПАО «Ленэнерго».

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, без света осталась территория завода «Красный треугольник» на Обводном канале и дома рядом со станцией метро «Фрунзенская». Причиной отключения стал сбой на Автовской ТЭЦ, сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго».

Обновление от 15:02: При этом, как пояснили АБН в ТГК-1, в 13:04 было зафиксировано срабатывание системы аварийной защиты на распределительном устройстве Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1». «Причины срабатывания защиты не связаны с работой оборудования станции. Автовская ТЭЦ работает в штатном режиме. В настоящее время электроснабжение потребителей восстановлено», — сообщили в ТГК-1.

Напомним, несколько дней назад блэкаут случился в районе «Черной речки». Очевидцы сообщали об отключении света почти по всему Большому Сампсониевскому проспекту и на ближайших улицах — не работали светофоры и столи трамваи.Тогда в «Ленэнерго» пояснили, что отключение произошло из-за повреждения на оборудовании компании «Магистральные электрические сети Северо-Запада».