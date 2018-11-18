СМИ: Российские нефтяники нарастили прибыль из-за слабого рубля и высоких цен на нефть А также из-за роста добычи благодаря сделке с ОПЕК

Российские нефтегазовые компании смогли нарастить прибыль на фоне растущих в последние месяцы цен на нефть в сочетании с ослаблением рубля. Об этом в воскресенье пишет Financial Times.

По словам вице-президента Moody’s Дениса Перевезенцева, доналоговая прибыль (EBITDA) российских нефтяников в 2018 году будет на 30-40% больше год к году, передает The Bell. Гендиректор Citigroup Global Markets Алексей Большаков также считает, что у компаний «невероятный год». Он отмечает, что они зарабатывают на одном барреле больше, чем при цене на нефть в $100 за бочку.

Издание приводит финансовую отчетность по некоторым российским компаниям за III квартал. Так, «Роснефть» сообщила, что утроила чистую прибыль, «Новатэк» увеличил чистую прибыль на 22% в годовом выражении, а «Газпром нефть» — на 70%.

Помимо высоких цен на нефть среди причин роста финансовых показателей в публикации говорится об ослаблении рубля – это увеличивает прибыль нефтяников, поскольку они репатрируют в Россию свои доходы в иностранной валюте. Кроме того, сказался рост нефтедобычи благодаря сделке с ОПЕК, отмечает издание.

Добавим, в последнее время цены на нефть снижаются после роста. Нефть сорта Brent подешевела до уровня ниже $70 за баррель. А бочка WTI «просела» в цене ниже $60.