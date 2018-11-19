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19.11.18 / 22:05 Новости / Петербург и Ленобласть

Задолженность по коммунальным услугам перед РСО Петербурга составила более 12 млрд рублей

Большая часть – долги за тепло

По данным на 1 октября 2018 года, задолженность с учетом авансов по коммунальным услугам перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) Петербурга за вычетом объемов двух последних месяцев составила более 12,3 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина, в котором представили доклад комитета по энергетике.

Отмечается, что большая часть суммы составляет задолженность за услуги по теплоснабжению – около 10,5 млрд рублей. Из общей суммы долга задолженность управляющих компаний с участием Петербурга составляет 6,2 млрд рублей, что на 30% меньше в годовом выражении. Просроченная задолженность частных управляющих компаний составила 4,8 млрд рублей (+3% год к году).

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ноябре выросли счета за ЖКХ. Это произошло в связи с началом отопительного сезона.

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