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21.11.18 / 14:59 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: Грассирующие пельмени

С 5 по 19 ноября продуктовый набор холостяка сильно подорожал — на 77,6 рубля. Драйвером роста набора стали пельмени, выросшие в цене на 17,3% или 78 рублей до 450,2 рубля за 1 кг.

Подорожали почти все продукты набора. Сосиски подорожали до 164,3 рубля на 10,3 рубля (6,3%), курица — почти до 194 рублей на 8 рублей (4%), пиво — до 58,9 рубля на 6 рублей (10,2%). В то же время существенно подешевли греча и сыр. Греча потеряла в цене 15,2 рубля до 61,6 рубля (25%), а сыр — на 20 рублей до 430,9 рубля (4,65%).

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Проект стартовал в феврале 2016 года. В новом сезоне мы следим за ценами в шести сетевых магазинах Петербурга каждые две недели.

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