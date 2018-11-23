Нефть Brent просела до $58,8 за баррель Уже восстановилась до $59

Нефть эталонной марки Brent просела до $55,8 за баррель на торгах Межконтинентальной биржи ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу.

Минимума Brent достигала около 19:00 по московскому времени, когда цена за январский фьючерс опустилась до $58,5. К 20:35 нефть восстановилась до $59,1. Дневные потери превышают 5%.

Ранее цены на Brent пробили минимумы 2017 года. Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, нефть упала после того, как Саудовская Аравия сигнализировала о рекордном уровне добычи. На фоне растущих запасов в США это усилило опасения инвесторов по поводу переизбытка предложения на рынке нефти, констатирует эксперт.