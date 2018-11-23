Все новости

23.11.18 / 20:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Нефть Brent просела до $58,8 за баррель

Уже восстановилась до $59

Фото vestifinance.ru

Нефть эталонной марки Brent просела до $55,8 за баррель на торгах Межконтинентальной биржи ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу.

Минимума Brent достигала около 19:00 по московскому времени, когда цена за январский фьючерс опустилась до $58,5. К 20:35 нефть восстановилась до $59,1. Дневные потери превышают 5%.

Ранее цены на Brent пробили минимумы 2017 года. Как отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, нефть упала после того, как Саудовская Аравия сигнализировала о рекордном уровне добычи. На фоне растущих запасов в США это усилило опасения инвесторов по поводу переизбытка предложения на рынке нефти, констатирует эксперт.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,150 seconds.