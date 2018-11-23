ВТБ запустил вклад со ставкой 7,5% годовых И улучшил условия по базовой линейке вкладов

ВТБ запустил новый вклад для действующих клиентов «Лояльный» со ставкой 7,5% годовых. Об этом в кредитной организации рассказали в пятницу.

Кроме того, банк улучшил условия по базовой линейке вкладов. Так, в массовой рознице ставка увеличена на 0,6 п.п., в сегменте «Привилегия» — на 0,8 п.п., а по промо-вкладу «Максимум» — на 0,2 п.п.

Вклад можно открыть на сумму от 30 тыс. рублей. Клиент может выбрать: оставить начисленные проценты на вкладе или вывести средства на мастер-счет. Все продукты базовой линейки бессрочные, закрыть их можно в любое время. В банке уточнили, что предложение по промо-вкладу действует до конца текущего года.

Ранее ВТБ отменил обязательное предоставление документов для рефинансирования кредитов. Теперь клиенту достаточно предоставить только реквизиты. Остальные условия по услуге не изменились.