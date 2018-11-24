СМИ: Nissan должен был заплатить дополнительное выходное пособие Карлосу Гону Его уволили в четверг

Nissan должен был заплатить дополнительное выходное пособие Карлосу Гону. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Размер пособия составляет около $70 млн. Она равна той сумме, которая составляет разницу между официальным доходом Гона и реальным. Следствие считает, что реальный доход он скрывал.

Напомним, Гона арестовали в понедельник. В четверг его сняли с должности в автокомпании. Также организация лишила полномочий члена совета директоров Грега Келли.