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24.11.18 / 11:23 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Nissan должен был заплатить дополнительное выходное пособие Карлосу Гону

Его уволили в четверг

Nissan должен был заплатить дополнительное выходное пособие Карлосу Гону. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Размер пособия составляет около $70 млн. Она равна той сумме, которая составляет разницу между официальным доходом Гона и реальным. Следствие считает, что реальный доход он скрывал.

Напомним, Гона арестовали в понедельник. В четверг его сняли с должности в автокомпании. Также организация лишила полномочий члена совета директоров Грега Келли.

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