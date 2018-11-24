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24.11.18 / 11:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцам для счастья надо 160 тыс. рублей в месяц

Больше всего для счастья надо жителям Владивостока и Москвы

Фото АБН

Петербуржцам для счастья надо 160 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob, которое опубликовано в субботу.

Организация попросила россиян назвать сумму, которая финансово эквивалентна счастью. Жители Петербурга считают, что им необходимо 9,4 МРОТ. В SuperJob отметили, что это «скромный» показатель.

Самые большие запросы у жителей Владивостока – 208 тыс. рублей в месяц. Москвичи заняли второе место – им необходимо для счастье 207 тыс. рублей.

Меньше всего для счастья денег требуется жителям Оренбурга и Набережных Челнов. Они хотят получать в месяц 116 тыс. рублей.

Отметим, в прошлом году компания проводила аналогичный опрос. Тогда петербуржцы заявили, что им для счастья необходимо 213 тыс. в месяц. Средний показатель по России составил 184 тыс. рублей.

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