ВРП Югры в текущем году вырос на 2,7% год к году До 3,3 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Югры в текущем году вырос на 2,7% год к году. Об этом в субботу сообщила глава региона Наталья Комарова.

Показатель составил 3,396 трлн рублей, передает ТАСС. Причина роста – эффективная инвестиционная политика и поддерживающим деловую активность налоговым режимом, считает Комарова. Она отметила, что Юра привлекла инвестиций на 967 млрд рублей. Их доля в ВРП составила 28,5%.

Отметим, в прошлом году размер ВРП Югры составил 3,306 трлн рублей. При этом, в 2010 году – 1,97 трлн рублей. Добавим, ВРП Ленинградской области в 2017 году впервые превысил 1 трлн рублей. Инвестиции составили – 338 млрд рублей.