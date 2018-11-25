Активисты нашли «улицу падающих балконов» в центре Петербурга Зафиксировали на ней «сотни проблем благоустройства»

Накануне активисты движений «Красивый Петербург» и «Центральный район за комфортную среду обитания» провели рейд в Центральном районе Петербурга, обнаружив многочисленные проблемы благоустройства и ЖКХ. Об этом они сообщили в воскресенье.

По словам активистов, «сотни проблем благоустройства» были обнаружены только на Моховой улице. Общественники назвали ее «улицей падающих балконов», поскольку многие из них находятся в аварийном состоянии. Кроме того, в части парадных не проводится даже косметический ремонт, указывают активисты.

Представители движений намерены отправить жалобы по всем выявленным нарушениям. «Участники акции надеются, что городская администрация не только отработает заявки, но и обратит внимание на деградацию органов ЖКХ в самом центре города», — указывают активисты.

Ранее активисты «Красивого Петербурга» жаловались на нарушение застройщиком «Закона о тишине». По их данным, компания «Мега-Строй» ведет строительство в ночное время. Речь идет об объекте на улице Бестужевской.