ЕС одобрил соглашение и политическую декларацию о Brexit Но стороны «останутся друзьями»

Лидеры 27 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией. Об этом в воскресенье сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск в Twitter.

Он отметил, что теперь предстоит сложный процесс ратификации и дальнейшие переговоры. «Но независимо от того, как это закончится, одно можно сказать наверняка: мы останемся друзьями до конца дней и на один день дольше», — подчеркнул Туск.

Добавим, обсуждение соглашение проходило на саммите в Брюсселе в воскресенье. Предполагается, что договор по выходу Великобритании из ЕС (Brexit) вступит в силу 30 марта 2019 года, уточнили в пресс-службе Евросовета.

Отметим, соглашение могла заблокировать Испания из-за вопроса о статусе Гибралтара. Накануне премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что Мадрид договорился с Лондоном и Брюсселем и согласился поддержать документ во время голосования на саммите ЕС. Документ предполагает, что Гибралтар будет выходить из организации также как и другие заморские территории Великобритании.