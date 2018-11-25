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25.11.18 / 17:47 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге перекрыли Дворцовый мост – очевидцы

Почему - неизвестно

В Петербурге перекрыли движение по Дворцовому мосту. Об этом в воскресенье сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург».

По словам горожан, перекрывали движение и на набережной Обводного канала на пересечении с Московским проспектом. Официальной информации, почему перекрывали движение, нет.

Добавим, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 17:40, заторы на дорогах Петербурга оцениваются в 3 балла. Автомобили скопились на Троицком мосту, вблизи площади Восстания, а также по части Садовой улицы. Кроме того, пробка на Индустриальном проспекте от проспекта Косыгина до шоссе Революции. Заторы и возле Комендантской площади – по проспектам Испытателей и Богатырскому, а также Гаккелевской улице.

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