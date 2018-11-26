Цирк на Фонтанке подарит 100 билетов детям с ограниченными возможностями в рамках акции «Добрый билет»

Цирк на Фонтанке в Петербурге предоставит 100 пригласительных билетов на представление «Приключения итальянца в России» детям с ограниченными возможностями. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по социальной политике.
Особые дети смогут посетить представление в рамках всероссийской акции «Добрый билет». Ее проводит Российская государственная цирковая компания (ФКП «Росгосцирк») в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями.
Добавим, день людей с ограниченными возможностями отмечается 3 декабря во всем мире. Он был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН в 1992 году. День призван привлечь внимание общества к проблемам инвалидов.
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