Цирк на Фонтанке подарит 100 билетов детям с ограниченными возможностями в рамках акции «Добрый билет» В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями

Цирк на Фонтанке в Петербурге предоставит 100 пригласительных билетов на представление «Приключения итальянца в России» детям с ограниченными возможностями. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по социальной политике.

Особые дети смогут посетить представление в рамках всероссийской акции «Добрый билет». Ее проводит Российская государственная цирковая компания (ФКП «Росгосцирк») в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями.

Добавим, день людей с ограниченными возможностями отмечается 3 декабря во всем мире. Он был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН в 1992 году. День призван привлечь внимание общества к проблемам инвалидов.