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26.11.18 / 16:32 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Цирк на Фонтанке подарит 100 билетов детям с ограниченными возможностями в рамках акции «Добрый билет»

В преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями

Фото: teoc.ru

Цирк на Фонтанке в Петербурге предоставит 100 пригласительных билетов на представление «Приключения итальянца в России» детям с ограниченными возможностями. Об этом в понедельник сообщили в городском комитете по социальной политике.

Особые дети смогут посетить представление в рамках всероссийской акции «Добрый билет». Ее проводит Российская государственная цирковая компания (ФКП «Росгосцирк») в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями.

Добавим, день людей с ограниченными возможностями отмечается 3 декабря во всем мире. Он был утвержден резолюцией Генассамблеи ООН в 1992 году. День призван привлечь внимание общества к проблемам инвалидов.

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