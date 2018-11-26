Индексы МосБиржи и РТС «просели» на 1,5-2,6% на закрытии Остановились на 2308,5 и 1084,17 пунктов

В понедельник торги на Московской бирже завершились в красной зоне. Индекс МосБиржи к закрытию опустился на 1,47% — до 2308,5 пунктов. Индекс РТС «просел» на 2,64% и остановился на отметке 1084,17 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок оказался в забытой ситуации, когда избыточные эмоции и неприятный внешний фон четко направляют ход торгов. Индекс МосБиржи, впрочем, даже на фоне имеющегося негатива не ушел под отметку 2300 пунктов, как мог бы, и торгуется выше поддержки на 2310/2315 пунктах. Краткосрочный ход событий напрямую зависит от того, как будет развиваться внешняя драма.

«Если сюда подключится Совбез ООН, а Запад вспомнит, что хотел при случае «закрутить гайки» в отношении РФ, для Москвы и российского рынка ближайшие недели будут непростыми. При негативном развитии событий индекс МосБиржи направится в сторону 2250 пунктов, может быть, ниже. Нейтральный сценарий предполагает, что через пару дней и в отсутствие новостей рынок выровняется в область 2320-2360 пунктов», — полагает эксперт.

Между тем индекс РТС вышел за пределы своего среднесрочного коридора 1110-1130 пунктов и направляется в сторону 1080 пунктов. Поддержка расположена ниже, около 1175 пунктов.

В свою очередь доллар США завершает сложные торги в коридоре 67,00-67,45 рублей, российская валюта вернулась к двухнедельным минимумам. Евро закрывает понедельник в диапазоне 76,00-76,50 рублей. Если в паре с долларом рубль перепродан, то в паре с евровалютой рубль, напротив, близок к своему равновесному значению, заключила аналитик.