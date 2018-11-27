Бывшая площадка ИЦ «Буревестник» у метро «Новочеркасская» ушла на торгах за 1,6 млрд рублей В ходе торгов цена выросла на 20%

ООО «Галактика» выиграло торги по приобретению бывшей производственной площадки ИЦ «Буревестник» у станции метро «Новочеркасская» в Петербурге. Об этом во вторник сообщили в Российском аукционном доме (РАД), который был организатором аукциона.

Объект расположен по адресу Малоохтинский проспект, 68. Площадь территории составляет 3,9 га, а общая площадь строений – около 38,6 тыс. кв. м.

В РАД отметили, что начальная цена лота составила 1,3 млрд рублей. В ходе торгов она выросла на 20% — до 1,573 млрд рублей. Добавим, по ПЗЗ основной вид использования территории – жилая застройка.

О том, что активы инновационного центра «Буревестник» выставили на торги, стало известно в конце октября. Помимо площадки возле «Новочеркасской» компания продает бизнес-центр класса «С» «Буревестник». Начальная цена лота – 350 млн рублей.