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27.11.18 / 10:11 Новости / Общество / Россия и мир

Индексы Мосбиржи и РТС открылись в плюсе

Индекс Мосбиржи – 2321,52; индекс РТС – 1089,92

Индекс Мосбиржи открылся в плюсе на 0,56%. В утро вторника он составляет 2321,52 пункта.

Индекс РТС также вырос на 0,53% на момент начала торгов и составил 1089,92 пункта. В первые пять минут открытия индексы торгуются в зеленой зоне. По фиксингу на 10:05 по московскому времени индекс Мосбиржи составляет 2321,55 пункта. Его рост составил 0,57%. А индекс РТС в то же время повышается на 0,85% и торгуется на уровне 1093,41 пункта.

Накануне иностранные биржи показали оптимистическую динамику. Но эта тенденция обошла стороной российский фондовый рынок. Индекс РТС упал более чем на 2%, индекс Мосбиржи – на 1,47%. Аналитики ожидают, что во вторник отечественные индексы вновь повысятся. Коридор из 1000-1100 пунктов ожидается сегодня на торгах индекса РТС. А коридор индекса Мосбиржи – 2300-2350 пунктов.

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