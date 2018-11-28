Офисное здание в МФК «Искра-Парк» получит фасад с «бриллиантовой» огранкой Работы ведутся по технологии архитектурного бюро SPEECH

Компания «Галс-Девелопмент» приступила к фасадным работам в офисном здании МФК «Искра-Парк», которое получит яркий футуристический облик. Об этом в компании сообщили в среду

Современное офисное здание класса «А» будет иметь фасад сложной геометрической формы с панорамным остеклением и эффектом «бриллиантовой огранки», которого удалось достичь благодаря использованию архитектурного мультифункционального стекла Guardian и профильной системы, впервые созданной компанией Schuco для проекта «Искра-Парк». Площадь фасадов составляет 28 тыс. кв. метров. Генеральный подрядчик проекта – «ФОДД». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на I квартал 2019 года.

«МФК «Искра-Парк» сочетает в себе все преимущества современного городского квартала, расположенного в комфортной близости от центра Москвы. Офисное здание, построенное по уникальным строительным технологиям, эффектно сочетается с детально проработанными неоклассическими фасадами жилого корпуса и формирует новое пространство для деловой активности на Ленинградском проспекте», – комментирует Сергей Лицкевич, вице-президент – директор департамента строительства «Галс-Девелопмент».

«Индивидуальность архитектурного облика «Искра-Парк» и его заметное положение в структуре застройки Ленинградского проспекта подчеркивает входящий в состав проекта деловой центр – офисное здание с притягивающим взоры фасадом. В работе над проектом очень важно было добиться визуальной цельности кристаллической структуры оболочки здания – сделать это удается за счет выверенно одинаковых горизонтальных и вертикальных швов», – комментирует Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро SPEECH.

МФК «Искра-Парк» включает в себя современный бизнес-центр, административно-офисное здание АО «МКБ «Искра» и корпус на 772 апартамента. Общая площадь проекта составляет 229 300 кв. метров. Корпус с апартаментами образуют 10 секций переменной этажности высотой 9-17 этажей. Для каждой из десяти секций здания «Студия Артемия Лебедева» создала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-60-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение и т.д. Более подробная информация о проекте доступна на сайте: www.iskra-park.ru.