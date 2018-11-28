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28.11.18 / 14:53 Новости / Общество / Россия и мир

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации

Его утвердили в РКК «Энергия»

В Москве разработали рацион для космонавтов с защитой от радиации. Об этом в среду сообщила начальник отдела космического питания научно-исследовательского института пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологи Людмила Павлова.

Рацион разработан для экипажа корабля нового поколения «Федерация», передает агентство «Москва». Павлова пояснила, что особенностью рациона является вхождение в него продуктов, которые обладают радиопротекторными свойствами. В частности, в продуктах содержатся пектины, полноценные животные белки и соли калия. Они способствуют выводу из организма радиоактивные нуклиды. Энергетическая ценность рациона – около трех тыс. ккал в сутки. Рацион уже утвердили в РКК «Энергия», Центр подготовки космонавтов, Институт медико-биологических проблем и производитель Бирюлевский экспериментальный завод.

Всего в рацион вошли 90 продуктов. Все они готовы к употреблению в холодном виде, заявила Павлова. Он рассчитан на девять суток для четырех человек. Суточный рацион рассчитан на три приема пищи и один свободный прием. В него вошли консервы, гарниры, карамель, мармелад, кофе, сушеные фрукты, быстрорастворимые витаминизированные напитки «Лесная сказка» и «Северная вишня», а также ряд других продуктов.

Отметим, корабль «Федерация» создан для доставки людей и груза на околоземную орбиту и в дальний космос. Роскосмос намерен начать летные испытания в 2023 году.

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