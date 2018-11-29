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29.11.18 / 14:02 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Эрмитаж нашел подрядчика для реставрации Биржи

Им стала компания "Меандр"

Государственный Эрмитаж в ходе торгов определил подрядчика для реставрации исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в Петербурге. Об этом стало известно в четверг из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

В аукционе победила компания «Меандр». Подрядчик выиграл с предложением 299,59 млн рублей. Начальная максимальная цена составляла 323,8 млн рублей. По контракту «Меандр» должен отреставрировать фасады и кровлю, восстановить гидроизоляцию, отремонтировать инженерные сети и пр. Срок окончания всех работ – около 11 месяц со дня заключения договора.

В отреставрированной Бирже планируется открыть музей геральдики и зал церемоний. В прошлом году глава Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей геральдики в Бирже будет готов в 2019 году.

Отметим, бывший заместитель Пиотровского ранее заявлял, что реставрационные работы Биржи обойдутся в 1,6 млрд рублей. Здание было передано музею в 2014 году. Предполагается, что музей геральдики станет единственной в мире экспозицией такого масштаба. А в зале будут проходить официальные государственные церемонии.

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