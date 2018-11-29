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29.11.18 / 16:39 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика / Россия и мир

В Петербурге открылась осенняя сессия МПА СНГ

Сессия посвящена 150-летию со дня принятия Санкт-Петербургской декларации о запрете разрывных и зажигательных пуль на войне

Фото АБН

В Думском зале Таврического дворца 48-м пленарным заседанием открылась осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. Об этом в четверг сообщили в Смольном.

Делегатов приветствовали председатель совета МПА СНГ, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Градоначальник оценил важность работы МПА и отметил, что разрабатываемые на площадке модельные законы повышают эффективность национальных законодательств. Также он обратил внимание участников на роль Петербурга в культурно-гуманитарной деятельности страны во внешней политике. Он привел в пример дни Минска, Душанбе и Ташкента, которые прошли в 2018 году в городе, а также культурно-деловые миссии Петербурга в страны содружества.

Валентина Матвиенко, в свою очередь, поблагодарила городское правительство за создание комфортных условий для работы МПА. Она также отметила важность вклада города в развитии экономических и гуманитарных связей России со странами СНГ.

Отметим, осенняя сессия МПА СНГ посвящена 150-летию со дня принятия Санкт-Петербургской декларации, запрещающей разрывные и зажигательные боеприпасы на войне. На пленарном заседании делегаты подытожат деятельность ассамблеи за предыдущий год и обсудят дальнейшее развитие международного гуманитарного права.

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Реплики

  1. Алевтина 30.11.2018 at 18:28 - Reply

    Спасибо Валентине Ивановне, что не забывает Петербург и продолжает много для него делать!

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