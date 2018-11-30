СМИ: РПЦ попросила у Беглова сразу шесть зданий Музея городской скульптуры В музее говорят, что закон не позволяет передать РПЦ здание с музейными экспонатами

Русская православная церковь попросила у временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова сразу шесть зданий Музея городской скульптуры, а не одно, как сообщалось ранее. Об этом в пятницу пишет «Фонтанка» со ссылкой на письмо митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

РПЦ просит передать в безвозмездное пользование епархии не только здание бывшей Благовещенской церкви, но и еще пять построек, которые входят в состав монастырского комплекса Александро-Невской лавры. Это церковь праведного Лазаря, расположенная по адресу площадь Александра Невского, дом 1, литер Г; это Тихвинская церковь по тому же адресу в доме с литером А, это богадельня, расположенная на Невском проспекте, 179, литер Б, певческий корпус (литер А), а также жилой дом в Чернорецком переулке, 8, литер А.

Как пишет «Фонтанка», в Музее городской скульптуры говорят о том, что решение в пользу РПЦ будет означать разгром музея. При этом о конкретны действия, которые помогут этой институции противостоять РПЦ, директор музея Владимир Тимофеев пока что не сказал. «Интерфакс-Россия» передает, что, по словам Тимофеева, музей не может отдать эти здания, так как закон не позволяет передавать РПЦ помещения м музейными экспонатами. По его словам, в последнее время никто не обсуждал с музеем вопрос о передаче здания РПЦ.

Напомним, ранее депутат Законодательного собрания Максим Резник выложил текст обращения Варсонофия Беглову по поводу здания, располагающегося по адресу. Варсонофий попросил провести его передачу епархии в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, и «оказать содействие» этой процедуре.