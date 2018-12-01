Вице-губернатор Петербурга Кириллов посетит жеребьевку Евро-2020 В воскресенье

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов посетит жеребьевку чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора.

Жеребьевка пройдет в Дублине. Мероприятия назначено на воскресенье, 2 декабря.

Кириллов посетить жеребьевку в рамках своего визита в Ирландию. Накануне вице-губернатора провел встречу с государственным министром по высшему образованию Ирландии Мэри Митчелл О’Коннор. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии отношений. В частности, в научно-образовательной сфере.