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01.12.18 / 11:13 Новости / Россия и мир

Вице-губернатор Петербурга Кириллов посетит жеребьевку Евро-2020

В воскресенье

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов посетит жеребьевку чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора.

Жеребьевка пройдет в Дублине. Мероприятия назначено на воскресенье, 2 декабря.

Кириллов посетить жеребьевку в рамках своего визита в Ирландию. Накануне вице-губернатора провел встречу с государственным министром по высшему образованию Ирландии Мэри Митчелл О’Коннор. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии отношений. В частности, в научно-образовательной сфере.

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