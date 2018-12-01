Все новости

01.12.18 / 13:44 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

КСП Петербурга намерена проверить Петроградский район

В декабре

Фото АБН

Контрольно-счетная палата Петербурга намерена проверить Петроградский район. Об этом стало известно в субботу.

Аудиторы проверят документы по хозяйственной деятельности администрации района, передает «Фонтанка». Анализ пройдет в декабре. Глава района Иван Громов заявил, что проверка плановая и особого значения ей придавать не стоит.

Отметим, Петроградский районе входит в круг спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Его дочь Марина Лыбанева работает заместителем главы района, передает MR7. Добавим, ранее КСП решила проверить стадион на Крестовском острове. Мероприятие также запланировано на декабрь.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.