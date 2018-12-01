КСП Петербурга намерена проверить Петроградский район В декабре

Контрольно-счетная палата Петербурга намерена проверить Петроградский район. Об этом стало известно в субботу.

Аудиторы проверят документы по хозяйственной деятельности администрации района, передает «Фонтанка». Анализ пройдет в декабре. Глава района Иван Громов заявил, что проверка плановая и особого значения ей придавать не стоит.

Отметим, Петроградский районе входит в круг спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Его дочь Марина Лыбанева работает заместителем главы района, передает MR7. Добавим, ранее КСП решила проверить стадион на Крестовском острове. Мероприятие также запланировано на декабрь.