«М.Видео» раскрыл характеристики и цену смартфона от «Яндекса» Официальная презентация назначена на 5 декабря

На сайте магазина «М.Видео» в воскресенье появились характеристики и изображение «Яндекс.Телефона», официальная презентация смартфона намечена на 5 декабря. В настоящее время информация удалена с сайта, но сохранилась в кэше, одним из первых на это обратил внимание портал iGuides.

Согласно данным с сайта «М.Видео», гаджет имеет 5,35-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 га памяти и модулем NFC для бесконтактных платежей.

У аппарата двойная камера, есть сканер отпечатка пальца и поддержка голосового помощника «Алиса». Стоимость новинки от «Яндекса» якобы составит 17990 рублей.

Напомним, о планах «Яндекса» выпустить собственный телефон стало известно в июле этого года. Компания не раскрывала его характеристики и предполагаемую цену. В начале ноября в сети уже появлялись данные о «Яндекс.Телефоне». Тогда в интернет-компании заявили, что «не комментируют слухи».