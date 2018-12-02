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02.12.18 / 19:14 Новости / Россия и мир

«М.Видео» раскрыл характеристики и цену смартфона от «Яндекса»

Официальная презентация назначена на 5 декабря

Фото allmoscowoffices.ru

На сайте магазина «М.Видео» в воскресенье появились характеристики и изображение «Яндекс.Телефона», официальная презентация смартфона намечена на 5 декабря. В настоящее время информация удалена с сайта, но сохранилась в кэше, одним из первых на это обратил внимание портал iGuides.

Согласно данным с сайта «М.Видео», гаджет имеет 5,35-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Смартфон оснащен 8-ядерным процессором Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, а также 64 га памяти и модулем NFC для бесконтактных платежей.

У аппарата двойная камера, есть сканер отпечатка пальца и поддержка голосового помощника «Алиса». Стоимость новинки от «Яндекса» якобы составит 17990 рублей.

Напомним, о планах «Яндекса» выпустить собственный телефон стало известно в июле этого года. Компания не раскрывала его характеристики и предполагаемую цену. В начале ноября в сети уже появлялись данные о «Яндекс.Телефоне». Тогда в интернет-компании заявили, что «не комментируют слухи».

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