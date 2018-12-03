Все новости

03.12.18 / 10:11 Новости / Россия и мир

Катар объявил о выходе из ОПЕК

С 1 января

Коллаж АБН

Катар объявил о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник передает Bloomberg.

По словам министра энергетики Катара Саад аль-Кааби, это произойдет 1 января 2019 года. Министр отметил, что выход из ОПЕК является «техническим». Страна намерена сосредоточиться на добыче газа.

Как отмечает Bloomberg, Катар – 11 крупнейший производитель нефти в ОПЕК. Страна является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Добавим, в настоящее время в ОПЕК входит 15 стран. Помимо Катара это Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран и Ирак, а также Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.