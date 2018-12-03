Катар объявил о выходе из ОПЕК С 1 января

Катар объявил о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник передает Bloomberg.

По словам министра энергетики Катара Саад аль-Кааби, это произойдет 1 января 2019 года. Министр отметил, что выход из ОПЕК является «техническим». Страна намерена сосредоточиться на добыче газа.

Как отмечает Bloomberg, Катар – 11 крупнейший производитель нефти в ОПЕК. Страна является крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Добавим, в настоящее время в ОПЕК входит 15 стран. Помимо Катара это Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Иран и Ирак, а также Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Эквадор, Алжир, Ангола, Конго, Габон, Ливия и Нигерия.