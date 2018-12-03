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03.12.18 / 11:14 Новости / Россия и мир

Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе торгов

Доллар минимально стоил 66 рублей, а евро – 75 рублей

турция рубль

Коллаж АБН

Российская валюты растет к доллару и евро в ходе торгов. Об этом в понедельник свидетельствуют данные Московской биржи.

По фиксингу на 10:54 по московскому времени, курс доллара опустился на 60 копеек, до 66,35 рублей. Евро подешевел к этому моменту на 25 копеек и стоит 75,48 рублей. Минимум за доллар в ходе торгов понедельника предлагали 66,0725 рублей, за евро — 75,0575 рублей.

Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб связывает укрепление рубля с итогами встречи G20 и растущими ценам на нефть. По его мнению, ожидаемый дневной диапазон движения для курса доллара США составляет 65,8-67,2 рублей. Европейская валюта проведет торги понедельника в пределах 74,7-76,3 рублей, полагает эксперт.

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