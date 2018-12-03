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03.12.18 / 19:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге Токсовский тоннель открыт после ремонта

Теперь в нем есть противопожарные двери, камеры видеонаблюдения и др.

фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В Петербурге после ремонта по всем полосам открылся Токсовский тоннель на км 31+433 внутреннего кольца КАДа. Об этом в понедельник сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-запад».

Во время ремонтных работ подрядчик в отсеках тоннеля восстановила защитный слой железобетонных конструкций, нанесла гидроизоляцию по контуру отсеков, установила систему водоотвода, покрыла тоннель новым асфальтобетонным покрытие и так далее. Дополнительно в тоннеле установили противопожарные двери и камеры видеонаблюдения, а также отопление, противопожарную сигнализацию и др. Кроме этого лестница теперь обогревается, а также для пешеходов установили искусственное освещение.

Отметим, тоннель расположен между Калининским районом Петербурга и поселком Мурино Ленобласти. По заказу Упрдор «Северо-запад» работы выполнил генподрядчик ООО «Карст». Контракт был заключен летом предыдущего года. Необходимо было восстановить транспортно-эксплуатационное состояние тоннеля в соответствии с требованиями.

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