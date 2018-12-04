Все новости

04.12.18 / 19:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2443,38; РТС - 1155,88

Фото АБН

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,09% и составил 2443,38 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,15% до 1155,88 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов попробовал протестировать заветные 2450 пунктов, но натолкнулся на серьезное сопротивление. Долларовый индикатор РТС завершает сессию в районе 1153 пунктов с околонулевыми изменениями. По мнению аналитика, в среду отечественный рынок не найдет сил для возобновления роста.

На глобальных рынках между тем появился повод для тревоги, считает Соснова. Разрыв между доходностями двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США сократился до минимумов 2008 года, что может сигнализировать о приближающейся рецессии в Штатах. За спредом между двух- и десятилетними ставками давно и пристально следят как за опережающим индикатором ожидаемых спадов. Европейские фондовые индексы в ходе торгов снизились на 0,5%, американские рынки открылись с понижением индексов на 0,5% в среднем.

Курс доллара США во вторник продолжил балансировать в среднесрочном диапазоне 65-68 рублей/$ в отсутствие негатива по санкциям и при поддержке частично восстановившихся цен на нефть. Колебания в указанном диапазоне свидетельствуют о сохранении относительной устойчивости рубля, заявила аналитик.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.