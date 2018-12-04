Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2443,38; РТС - 1155,88

Московская биржа во вторник закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 0,09% и составил 2443,38 пунктов. Индекс РТС увеличился на 0,15% до 1155,88 пунктов.

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова отметила, что рублевый индекс Мосбиржи в ходе торгов попробовал протестировать заветные 2450 пунктов, но натолкнулся на серьезное сопротивление. Долларовый индикатор РТС завершает сессию в районе 1153 пунктов с околонулевыми изменениями. По мнению аналитика, в среду отечественный рынок не найдет сил для возобновления роста.

На глобальных рынках между тем появился повод для тревоги, считает Соснова. Разрыв между доходностями двухлетних и десятилетних казначейских облигаций США сократился до минимумов 2008 года, что может сигнализировать о приближающейся рецессии в Штатах. За спредом между двух- и десятилетними ставками давно и пристально следят как за опережающим индикатором ожидаемых спадов. Европейские фондовые индексы в ходе торгов снизились на 0,5%, американские рынки открылись с понижением индексов на 0,5% в среднем.

Курс доллара США во вторник продолжил балансировать в среднесрочном диапазоне 65-68 рублей/$ в отсутствие негатива по санкциям и при поддержке частично восстановившихся цен на нефть. Колебания в указанном диапазоне свидетельствуют о сохранении относительной устойчивости рубля, заявила аналитик.