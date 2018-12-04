Петербург выплатит ветеранам и блокадникам более 1,7 млрд рублей От 3 тыс. до 7 тыс. рублей каждому

Смольный выплатит петербургским ветеранам войны и блокадникам в общей сложности 1,7 млрд рублей в 2018 году. Об этом во вторник сообщили в Смольном по итогам утверждения плана празднования 75-летия Ленинградского Дня Победы.

В соответствии с подписанным накануне законом в начале следующего года ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, защитники и жители блокадного Ленинграда получат выплату в размере 7 тыс. рублей. По 3 тыс. рублей будет выплачено детям блокады, родившимся до 3 сентября 1945 года.

Напомним, Смольный планирует провести в Петербурге в День снятия блокады Ленинграда военный парад на Дворцовой площади. Петербургская общественность высказывается против этого решения, более 4 тыс. человек подписали письмо в адрес Беглова с просьбой отменить парад. Также в честь торжественного дня зажгутся факелы на Ростральных колоннах, а над Петропавловской крепостью будет салют. При этом День снятия блокады город встретит без блокадного музея – музей в Соляном переулке закрыт на ремонт, новый музей на Смольной набережной не построен. К юбилею снятия блокады в Смольном только откроют экспозицию «Бункер Жданова».