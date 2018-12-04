ФАС сообщила о нецелесообразности надписи «Алкоголь убивает» на этикетках бутылок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о нецелесообразности надписи «Алкоголь убивает» на этикетках бутылок. Соответствующее заявление ведомство сделало во вторник.

Антимонопольная служба отметила, что нанесенная на этикетку информация о вреде алкоголя не окажет дополнительной нагрузки на производителей. Также ведомство считает избыточным нанесение на бутылки рисунков, которые будут демонстрировать последствия злоупотребления алкоголем, передает РИА Новости.

Напомним, в октябре депутат Владимир Сысоев внес в Государственную Думу законопроект о размещении на бутылках алкоголя рисунки, изображающие последствия злоупотребления алкоголем. Это относится к напиткам, которые содержат этиловый спирт. Для остального алкоголя требования должны установить в правительстве. К ниму относится сидр, вино, пиво и другие напитки.