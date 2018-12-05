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05.12.18 / 19:05 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась разнонаправленно

Индекс Мосбиржи - 2445,55; РТС - 1153,00

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 0,09% до 2445,55 пунктов. Индекс РТС упал на 0,25% и составил 1153,00 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский фондовый рынок в среду в унынии, но на фоне происходившего накануне на внешних рынках наши продажи – просто капля в море. Индекс Мосбиржи все еще стоит в диапазоне 2425-2455 пунктов, и пока границы коридора остаются прочными, нет оснований для продаж. Ближайшая поддержка для рублевого индикатора стоит на уровне 2400 пунктов, под ней – 2385 пунктов. Индекс РТС консолидируется, как и ожидалось, в пределах 1140-1155 пунктов.

Рубль в среду двигался смешанно в парах с иностранными валютами, считает аналитик. Доллар США торговался вяло внутри узкого коридора 66,60-66,85 рублей. Даже в условиях активности на мировом валютном рынке доллар так и не может пройти выше 67,0 и закрепиться над этим рубежом. Вероятный диапазон колебаний в паре доллар/рубль на четверг составляет 66,50-67,15, евро/рубль – 75,55-76,65.

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