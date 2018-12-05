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05.12.18 / 20:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Последствия коммунальной аварии на проспекте Большевиков планируют устранить к утру

Из-за нее на отоплении по обратной схеме остались жители почти 500 домов

Фото АБН

«Теплосеть Санкт-Петербурга» обещает, что ремонтные работы на месте прорыва трубы на проспекте Большевиков закончат к 11 часам утра четверга. Об этом АБН сообщили в компании в среду.
Авария произошла на трубопроводе диаметром 1000 мм. Последствия аварии заметят жители 485 домов. Отопление в их дома будет поступать по обратной схеме.

Отметим, во вторник днем в Петербурге произошла авария, оставившая без отопления дома Красносельского района. На пересечении улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубопровод с кипятком. В результате 94 дома отапливались на пониженных параметрах. Тепло в дома вернулось утром.

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