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05.12.18 / 10:17 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в Красносельский район вернулось отопление

Ремонтные работы завершились досрочно

Фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Теплосеть» вернула отопление в дома жителей Красносельского района Петербурга. Об этом в среду сообщили в «Теплосети».

Как передает 78.ru, ранее около сотни домов отключились от отопления после аварии на трубопроводе. Специалисты завершили ремонтные работы на трубопроводе у дома №22 по улице Десантников раньше назначенного срока. Сварочные работы закончились уже в 6:50 утра. При этом «Теплосеть» заменила семь м аварийного трубопровода. В пресс-службе предприятия добавили, что в настоящий момент к отоплению подключаются дома в этой зоне.

Отметим, авария, оставившая без отопления дома Красносельского района, произошла во вторник днем. На пересечении улиц Маршала Захарова и Десантников прорвало трубопровод с кипятком. В результате 94 дома отапливались на пониженных параметрах. После аварии и до окончания работа въезд на улицу Десантников со стороны улицы Маршала Захарова был ограничен.

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