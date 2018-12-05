МВД купит почти 30 тыс. пар наручников на 26 млн рублей перед Новым годом В описании продукта они называются БОС «Нежность»

МВД России объявило конкурс на поиск поставщика партии наручников на общую сумму более 26 млн рублей. Об этом стало известно в среду из материалов системы «СПАРК-Маркетинг».

Как уточняет «Интерфакс», закупку проведут у единственного поставщика — ЗАО «НПО СМ». Компания должна будет до 20 декабря поставить 28,6 тыс. комплектов наручников БОС (браслеты оперативные специальные).

Стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 рубля. Агентство отмечает, что в описании товара указано его название — БОС «Нежность».

Добавим, ЗАО «Научно-производственное объединение Специальных материалов» было образовано в 1991 году. По данным сайта компании, она специализируется на производстве индивидуальной бронезащиты, средств защиты от взрыва, конструкций для СИЗО и ИВС и т.д. Среди заказчиков «НПО СМ» – МВД, ФСБ, ФСИН, ЦБ и другие.