ЗакС окончательно продлил срок льготного проезда студентам ДО 30 июня

Законодательное Собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении срока действия студенческих льгот в электричках. Документ народные избранники рассмотрели в среду.

Срок действия продлили на две недели, до 30 июня. Авторы инициативы объяснили это тем, что студентам нужно дополнительное время на сдачу экзаменов и защиту дипломных работ.

Отметим, за пределами города располагается ряд учебных заведений, в том числе корпуса и целые факультеты СПбГУ. Это, в частности, химический, физический факультеты и Высшая школа менеджмента, которые находятся в Петергофе. Кроме того, некоторые общежития СПбГУ располагаются также.