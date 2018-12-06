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06.12.18 / 21:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Беглов попросил правоохранительные органы проверить наличие провокации против Сокурова

И действовать в рамках правового поля и российского законодательства

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов попросил правоохранительные органы проверить наличие провокации против режиссера Александра Сокурова. Об этом в Смольном сообщили в четверг.

Ранее появилась информация о проверках полицией фонда «Пример интонации» Сокурова. В связи с этим Беглов созвонился с начальником ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергеем Умновым, прокурором города Сергеем Литвиненко, а также с самим Сокуровым, который в настоящий момент находится в больнице.

Временный градоначальник попросил проверить ситуацию на наличие провокационных действий против режиссера, а также «внимательно отнестись к этому вопросу и действовать в рамках правового поля».

Отметим, в четверг стало известно, что полиция проводит проверку деятельности фонда «Пример интонации», учредителем которой является Сокуров. По словам его помощницы, проверка началась из-за доноса бывшего сотрудника. В СМИ сообщалось, что директор фонда Николай Янкин подозревается в хищении субсидий, предоставленных фонду комитетом по культуре Петербурга.

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