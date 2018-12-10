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10.12.18 / 10:30 Новости / Россия и мир / Экономика

«2ГИС» адаптировал навигатор для работы с Apple CarPlay

Компания обещает его развивать

Фото «2ГИС»

«2ГИС» адаптировал навигатор для работы с iPhone в автомобилях, которые поддерживают Apple CarPlay. Об этом организация сообщила в понедельник.

В «2ГИС» отметили, что навигатор может самостоятельно найти нужную точку для прокладки маршрута. Также приложение показывает маневры, загруженность дорог на маршруте и закладки из «Избранного». Водитель может строить маршрут на мобильном телефоне или сразу на приборной панели в CarPlay.

«2ГИС» планирует добавить в навигатор голосовой поиск и выбор лучшего маршрута на основе ситуации на дороге. Также «2ГИС» намерен адаптировать навигатор для автомобильных систем на Android.

Добавим, ранее «2ГИС» запустил сервис кэшбэка за покупки в продуктовых магазинах. Покупатели могут приобрести товар в удобном магазине, а затем занести его данные в приложение. ФНС подтвердит покупку, после чего «2ГИС» перечислит кэшбэк. Пользователь может перевести полученные деньги на мобильный телефон.

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