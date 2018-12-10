Московская биржа открылась на понижении Индекс Мосбиржи - 2418,04; РТС - 1147,19

Московская биржа в понедельник открылась на понижении. Индекс Мосбиржи упал на 0,54% до 2418,04 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,93% и составил 1147,19 пунктов.

Ведущий аналитик компании «Олма» Антон Старцев отметил, что продление сделки ОПЕК+ оказывает поддержку ценам на нефть, а значит, и котировкам акций нефтегазового сектора. В это время мировые фондовые рынки вновь находятся под давлением опасений, связанных с «торговыми войнами». Опубликованные в прошедшие выходные данные по торговому балансу КНР указывают на негативное влияние пошлин на экономику — темпы роста импорта и экспорта в ноябре оказались заметно ниже прогнозов, считает аналитик. Тем временем перспектива возобновления конструктивного диалога между США и КНР становится все менее реальной по мере развития ситуации вокруг ареста топ-менеджера Huawei – реакцией Китая на арест стал вызов американского посла в Пекине в МИД. Учитывая преимущественно негативный внешний фон, подтверждение закрепления индекса РТС выше уровня 1150 пунктов пока под вопросом.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66,5 по паре доллар рубль. По мнению Старцева, усиление неопределенности в отношении «торговых войн» оказывает негативное влияние на спрос на валюты развивающихся рынках, но и курс доллара оказался под давлением — индекс доллара DXY находится ниже отметки 96,5 пункта.