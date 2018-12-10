«Европлан» — лидер лизинга среди негосударственных компаний в СЗФО

Совокупный объём нового бизнеса компании за отчётный период в Северо-Западном федеральном округе превысил 6,2 млрд рублей.

По данным рэнкинга агентства «Эксперт РА», по итогам девяти месяцев 2018 года «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») стал лидером лизингового рынка среди негосударственных компаний в Северо-Западном федеральном округе. Совокупный объём нового бизнеса компании за отчётный период в СЗФО превысил 6,2 млрд рублей.

В целом по России, по данным «Эксперт РА», за три квартала 2018 года «Европлан» заключил около 24 тысяч договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования на почти 51 млрд руб. без НДС (с НДС — 60,1 млрд руб.) — из которых 25,3 млрд руб. пришлись на лизинг легковых автомобилей и 20,9 млрд руб. — на лизинг грузовых. Это на 21,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Отметим, что, по данным «Эксперт РА», «Европлан» остаётся бессменным лидером России в автолизинге: доля компании в его общем объёме за 9 месяцев 2018 года превысила 15%.

Сеть «Европлана» в округе насчитывает восемь офисов, расположенных в Архангельске, Вологде, Калининграде, Мурманске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Сыктывкаре и Череповце.