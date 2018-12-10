Районный суд вернул заявителю иск к «ВКонтакте» о возмещении морального вреда за разглашение информации силовикам Второй раз

Смольнинский районный суд Петербурга вернул заявителю Лилии Чанышевой иск к социальной сети «ВКонтакте», в котором она требовала компенсации морального вреда за разглашение информации правоохранительным органам. Об этом в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чанышева требовала компенсации в размере 100 тыс. рублей. Суд сослался на статью 136 Гражданского процессуального кодекса РФ – «Оставление искового заявления без движения».

Ранее в ноябре суд уже оставлял этот иск без движения. Тогда он сослался на нарушение требований статей 131-132 ГПК РФ о форме и содержании искового заявления. Отредактированный иск поступил в суд, однако не все указанные судом недостатки были устранены, подчеркнули в пресс-службе судов.

Напомним, уфимская активистка Лилия Чанышева обратилась в Смольнинский суд, заявляя, что «ВКонтакте» передали ее личные данные заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии после того, как он составил запрос в адрес соцсети. Во «ВКонтакте» сообщили, что не получали уведомлений по иску.