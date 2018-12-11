Врио губернатора Петербурга уволил своего советника Игоря Забирана

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана. Об этом во вторник сообщили в администрации города.
Позиция Забирана, которую тот высказывал в интервью СМИ, не соответствует официальной точке зрения Смольного, пояснили в пресс-службе. Другие комментарии не приводятся.
Напомним, Игорь Забиран был назначен советником Беглова на прошлой неделе. Ранее он возглавлял «МТЭР Санкт-Петербург» — генподрядчика петербургской «Теплосети» по ремонту труб. В 2013 году он стал директором ГКУ «Управление заказчика» (подведомственно комитету по энергетике). После начал карьеру в «Ленэнерго», где работал заместителем гендиректора. Из компании Забиран уволился в конце прошлого года.
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