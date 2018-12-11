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11.12.18 / 10:10 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Врио губернатора Петербурга уволил своего советника Игоря Забирана

Его позиция не соответствовала позиции Смольного

Фото odintsovo.info

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уволил своего советника на общественных началах Игоря Забирана. Об этом во вторник сообщили в администрации города.

Позиция Забирана, которую тот высказывал в интервью СМИ, не соответствует официальной точке зрения Смольного, пояснили в пресс-службе. Другие комментарии не приводятся.

Напомним, Игорь Забиран был назначен советником Беглова на прошлой неделе. Ранее он возглавлял «МТЭР Санкт-Петербург» — генподрядчика петербургской «Теплосети» по ремонту труб. В 2013 году он стал директором ГКУ «Управление заказчика» (подведомственно комитету по энергетике). После начал карьеру в «Ленэнерго», где работал заместителем гендиректора. Из компании Забиран уволился в конце прошлого года.

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