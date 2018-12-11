Голикова попросила представить предложения по изменению статуса ПФР до 1 апреля 2019 года Кабмин обсудит предложения с экспертным представителями профсоюзов и с работодателей

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила внести в правительство предложения по изменению правового статуса Пенсионного фонда, фонда ОМС и Фонда соцстрахования до 1 апреля 2019 года. Об этом вице-премьер сообщила на итоговом заседании правления ПФР.



По словам Голиковой, Минтруд предлагал определенные организационно-правовые формы для государственных внебюджетных фондов, передает РБК. При этом вице-премьер считает, что идея требует доработки вместе с экспертным сообществом.

В связи с этим она предложила Минтруду, представителям фондов и другим министерствам внести предложения по реформе правового статуса организаций в течение I квартала 2019 года. Правительство обсудит внесенные предложения с профсоюзами и работодателями, чтобы сформировать подходы к потенциальным преобразованиям.

Голикова подчеркнула, что все три организации требуют единого подхода, так как они функционируют на одной законодательной основе. При этом страховую природу фондов менять не будут.

Отметим, в январе текущего года Татьяна Голикова в качестве главы Счетной палаты предложила объединить ПФР, ФСС и ФОМС. По словам Голиковой, создать единый государственный внебюджетный фонд требовалось для того, чтобы повысить прозрачность их работы. Она считает, что фонды должна быть не в государственной, а в публичной ответственности.