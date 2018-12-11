Все новости

11.12.18 / 14:13 Новости / Общество / Россия и мир

Голикова попросила представить предложения по изменению статуса ПФР до 1 апреля 2019 года

Кабмин обсудит предложения с экспертным представителями профсоюзов и с работодателей

Вице-премьер Татьяна Голикова попросила внести в правительство предложения по изменению правового статуса Пенсионного фонда, фонда ОМС и Фонда соцстрахования до 1 апреля 2019 года. Об этом вице-премьер сообщила на итоговом заседании правления ПФР.

По словам Голиковой, Минтруд предлагал определенные организационно-правовые формы для государственных внебюджетных фондов, передает РБК. При этом вице-премьер считает, что идея требует доработки вместе с экспертным сообществом.

В связи с этим она предложила Минтруду, представителям фондов и другим министерствам внести предложения по реформе правового статуса организаций в течение I квартала 2019 года. Правительство обсудит внесенные предложения с профсоюзами и работодателями, чтобы сформировать подходы к потенциальным преобразованиям.

Голикова подчеркнула, что все три организации требуют единого подхода, так как они функционируют на одной законодательной основе. При этом страховую природу фондов менять не будут.

Отметим, в январе текущего года Татьяна Голикова в качестве главы Счетной палаты предложила объединить ПФР, ФСС и ФОМС. По словам Голиковой, создать единый государственный внебюджетный фонд требовалось для того, чтобы повысить прозрачность их работы. Она считает, что фонды должна быть не в государственной, а в публичной ответственности.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.